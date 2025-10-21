Si è tenuta ieri mattina, presso la sede comunale, la conferenza stampa di presentazione del nuovo itinerario cicloturistico: " In bici tra Valli e Delizie ". Il progetto è stato presentato ufficialmente con la presenza delle amministrazioni coinvolte e del consorzio Visit Ferrara, promotore dell’iniziativa insieme ai Comuni dell’Unione Valli e Delizie: Argenta, Ostellato e Portomaggiore. L’itinerario nasce dalla collaborazione avviata nel biennio 2023-2024, quest’anno rinnovata con un accordo triennale, e si pone l’obiettivo di accrescere l’integrazione tra pubblico e privato nel marketing territoriale, mettendo a sistema l’offerta turistica locale e valorizzandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In bici alla scoperta dei ’tesori’ di tre Comuni