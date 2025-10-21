In azione ladri senza scrupoli Quarta volta che entrano in casa mia hanno rotto anche il vetro antisfondamento

Siena, 21 ottobre 2025 – “Alle 21.30, qualcuno sveglio ci sarà stato. Ci sono entrati per la quarta volta i ladri in casa. Chiunque abbia visto anche la minima cosa lo racconti, potrà tornarci utile. A questo punto prenderemo nuovamente i provvedimenti giusti vista la situazione. Ringrazio chiunque collaborerà. Penso che riguardi tutti”. Un appello ai cittadini di Pianella dopo lo choc per l’ennesima intrusione dei malviventi nell’abitazione di sua nonna. Un luogo del cuore, in realtà, ricco di ricordi. Che è stato nuovamente violato. La cosa che fa più male, al di là del danno e dell’insicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In azione ladri senza scrupoli. “Quarta volta che entrano in casa mia, hanno rotto anche il vetro antisfondamento”

