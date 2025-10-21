In auto tocca il guardrail e carambola sull' asse attrezzato | tirata fuori dai vigili del fuoco FOTO

Incidente sul ponte dell’asse attrezzato tra le uscite di piazza Unione e piazza Italia nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre. In molti affacciandosi dalle finestre, hanno notato sul posto la presenza dell’ambulanza della croce rossa e dei vigili del fuoco poco prima delle 16 temendo il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

Scopri la nuova Ioniq 9 100% elettrica! Guarda questo video con un’auto che combina design audace, performance all’avanguardia e sostenibilità reale. Performance e autonomia per vivere l' elettrico senza compromessi. Tocca “Play”, commenta con l - facebook.com Vai su Facebook

Auto precipita nel canale Fossetta dopo aver sfondato il guardrail: «Due ragazzi sono corsi a salvare l'uomo e la donna a bordo» VIDEO - Un'auto è precipitata dal cavalcavia di viale Mediterraneo, tra Borgo San Giovanni e Sottomarina di Chioggia, nel canale Fossetta oggi, giovedì 27 marzo, dopo una carambola e dopo ... Segnala ilgazzettino.it