In auto con una pistola rubata e munizioni | arrestati

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato due uomini, un 37enne e un 34enne di origine albanese, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

