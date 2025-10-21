In Arabia sì e in Davis no? Dai Jannik tira una seconda palla

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro, trascinatore dell'Italia negli ultimi due successi in Coppa Davis, ha deciso di non partecipare alle finali 2025. Ma Djokovic per la sua Serbia ha dato anche di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

