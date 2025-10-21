Erano otto anni che Daniel Day-Lewis non tornava sul grande schermo. Per ben due volte ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione, prima di tornare in Anemone, in Italia presentato in anteprima ad Alice nella città. La prima è stata verso la fine degli anni Novanta, dopo The Boxer di Jim Sheridan, dove il richiamo alle scene è stato sospinto dalla proposta di Martin Scorsese nell’interpretare William "Bill il Macellaio" Cutting in Gangs of New York - nei cinque anni passati tra un film e l’altro l’attore si era ritirato in Italia ed era diventato un apprendista calzolaio. La seconda è stata dopo Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson uscito nel 2017, per cui Daniel Day-Lewis si è preso un ulteriore periodo di pausa, anche se ha ammesso che forse dovrebbe smetterla di continuare ad annunciare il proprio ritiro se poi persiste a tornare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Anemone, Daniel Day-Lewis offre una lezione di recitazione senza pari