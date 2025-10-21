Imprese Coface | in primo semestre +4% aumento insolvenze in economie avanzate

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Dopo un'estate caratterizzata da accordi commerciali e da un aumento progressivo dei dazi statunitensi, l'economia mondiale mostra una sorprendente resilienza. Il tasso medio dei dazi Usa si attesta ora intorno al 18% (dopo un picco del 36% subito dopo il Liberation Day), un livello ben superiore al 2,5% osservato ai tempi dell'amministrazione Biden. Le imprese hanno saputo anticipare, riorientare e assorbire gli shock, con l'economia degli Stati Uniti sostenuta da forti investimenti nell'intelligenza artificiale. Tuttavia, negli USA si stanno manifestando i primi segnali negativi sull'attività, l'occupazione e l'inflazione, indici di una progressiva trasmissione degli effetti negativi delle misure doganali alla macroeconomia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Coface: in primo semestre +4% aumento insolvenze in economie avanzate

