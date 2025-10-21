Impresari edili denunciati cantieri chiusi
SANTA MARIA A MONTE Due impresari edili sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa "per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza " nei luoghi di lavoro. I controlli sono scattati nei giorni scorsi in due distinti cantieri edili attivi nel territorio comunale di Santa Maria a Monte. Un’operazione "mirata a garantire l’osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a far emergere il fenomeno del lavoro irregolare". "L’attività, concentrata su due distinti cantieri edili nel comune di Santa Maria a Monte – spiegano i militari dell’Arma del comando provinciale – si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di due persone, rappresentanti legali di altrettante ditte, e l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
