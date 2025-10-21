Impianto stoccaggio rifiuti non pericolosi in via Ragozzino la minoranza | Il terreno è zona agricola ordinaria
Tempo di lettura: 4 minuti I consiglieri comunali di minoranza a Capua continuano la loro battaglia contro la realizzazione di un impianto rifiuti non pericolosi previsto in via martiri di Nassirya, ex via Ragozzino, evidenziando "l'esistenza di documenti clamorosi sulla destinazione del terreno che avrebbero potuto probabilmente bloccare la prosecuzione dell'iter". Questo il parere de cinque consiglieri comunali Antropoli, Brogna, Di Rauso, Ragozzino e Vinciguerra. "Rimarchiamo lo scarso o inesistente confronto del sindaco e dei consiglieri di maggioranza sulla realizzazione di un impianto rifiuti non pericolosi a via Martiri di Nassyria, ex via Ragozzino.
