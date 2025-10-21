impianti sportivi solo contributi a pioggia

"Sono soltanto interventi a pioggia e non risolutivi". Così Simone Rimondi (nella foto), consigliere comunale di Civicamente Samoggia, commenta il bando pubblicato nei giorni scorsi dal Comune, pensato per offrire un contributo alle associazioni e società sportive del territorio. Realtà che, recentemente, si sono trovate a fare i conti con un significativo aumento dei canoni d’affitto da parte del gestore degli impianti, che ha portato nei mesi scorsi a un acceso dibattito a livello locale. "La soluzione più adeguata per fronteggiare la situazione sarebbe una rimodulazione delle tariffe – sottolinea Rimondi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

