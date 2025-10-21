Roma, 21 ottobre 2025 – Gli stranieri residenti in Italia e i nati all'estero valgono il 9% del Pil. È quanto attestata il Rapporto annuale 2025 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato il 20 ottobre al Cnel e alla Camera dei deputati, secondo cui i settori maggiormente interessati sono quello dell'agricoltura e dell'edilizia. La crisi demografica e i nuovi italiani. Il dato legato al Pil (Prodotto interno lordo) viaggia di pari passo con quello del numero di stranieri residenti in Italia che nel 2024 è pari a 5,3 milion i (8,9% della popolazione totale), ma si arriva a 6,7 milioni (11,3%) considerando i nati all’estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Immigrazione, il 9% del pil generato dai lavoratori stranieri