Imbrattarono la Scala e la statua in Duomo | undici attivisti di Ultima Generazione rinviati a giudizio

Undici attivisti di Ultima Generazione sono stati rinviati a giudizio. Nel mirino ci sono quattro azioni di imbrattamento: uno al Teatro della Scala, due in Duomo contro il monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele II e una contro la sede del Partito Democratico in Corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

