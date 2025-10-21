Il Villaggio delle idee | incontri e laboratori con l' università d' Annunzio per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Celdit

Un laboratorio di analisi, confronto e partecipazione per costruire insieme il futuro del quartiere Celdit, tra il campus universitario e la città. È questo lo spirito con cui nasce “Il Villaggio delle idee”, il ciclo di incontri promosso dal dipartimento di Architettura dell’università G. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

