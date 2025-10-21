Il ’Villaggio Coldiretti’ Per i prodotti di qualità a chilometri zero arrivano in 50mila

Oltre 50mila visitatori hanno affollato nel fine settimana appena terminato il centro storico di Grosseto per il ’ Villaggio di Coldiretti ’, trasformando piazza Dante e piazza Duomo in un grande mercato a cielo aperto della campagna italiana. L’evento, promosso da Coldiretti Grosseto con il patrocinio del Comune, ha superato ogni aspettativa, registrando numeri record e una partecipazione senza precedenti. Per tre giorni il " festival del cibo contadino " ha portato in città oltre 100 aziende agricole, coinvolgendo produttori, famiglie, studenti e istituzioni. Protagonisti assoluti: la filiera corta, la stagionalità, la biodiversità e il valore sociale ed economico dell’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

