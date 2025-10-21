Il video del discorso integrale di Ranucci | L’ordigno nei miei confronti? Se volevano zittirmi hanno sbagliato obiettivo
Nel video il discorso integrale di Sigfrido Ranucci dal palco di piazza Santi Apostoli, alla fine della manifestazione indetta dal M5s in sostegno del conduttore di Report e della libertà di stampa: “Non so chi abbia messo l’ordigno di fronte casa mia. Ma so che se volevano zittirmi hanno sbagliato obiettivo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
