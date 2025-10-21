Il video del discorso integrale di Ranucci | L’ordigno nei miei confronti? Se volevano zittirmi hanno sbagliato obiettivo

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video il discorso integrale di Sigfrido Ranucci dal palco di piazza Santi Apostoli, alla fine della manifestazione indetta dal M5s in sostegno del conduttore di Report e della libertà di stampa: “Non so chi abbia messo l’ordigno di fronte casa mia. Ma so che se volevano zittirmi hanno sbagliato obiettivo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il video del discorso integrale di ranucci l8217ordigno nei miei confronti se volevano zittirmi hanno sbagliato obiettivo

© Ilfattoquotidiano.it - Il video del discorso integrale di Ranucci: “L’ordigno nei miei confronti? Se volevano zittirmi hanno sbagliato obiettivo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Papa Leone XIV, il discorso integrale di oggi ai giornalisti: "Disarmiamo le parole" VIDEO - Papa Leone XIV nel suo primo incontro con la stampa nell'Aula Paolo VI ha invitato i giornalisti a essere "operatori di pace", chiedendo loro di cercare "con amore" la verità e dicendo "no" alla ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Discorso Integrale Ranucci