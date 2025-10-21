Il vicino di Pamela Genini | Aveva chiesto aiuto in corridoio lui l'ha trascinata dentro casa per i capelli

Sono stati sentiti in Procura a Milano anche i vicini di Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dal compagno dopo essersi intrufolato in casa sua con un doppione delle chiavi. "Chiedeva aiuto in corridoio, poi lui l'ha presa per i capelli e trascinata dentro. L'aggressione mortale è avvenuta sul terrazzo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il racconto della furia omicida di Gianluca Soncin e gli ultimi istanti di vita di Pamela Genini dalla voce degli altri inquilini del civico 33 e dei dirimpettai del 36. Il vicino di pianerottolo l’ha vista dallo spioncino: “Stava cercando di uscire, lui l’ha tirata per i capelli” - facebook.com Vai su Facebook

$femminicidio a Milano, Pamela $Genini uccisa dal compagno: urla e terrore nel palazzo affaritaliani.it/cronache/femmi… - X Vai su X

Il vicino di casa di Pamela Genini: “Ho visto Soncin accoltellarla sul terrazzo, gli gridavo di lasciarla stare” - La polizia ha raccolto le testimonianze dei vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne accoltellata a morte dal compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ... Scrive fanpage.it

"Pamela trascinata per i capelli, le grida e poi il silenzio": il femminicidio di Milano raccontato dai vicini di casa - Chi abita nello stesso stabile di Pamela Genini e in quello a fianco è stato testimone dell'aggressione mortale compiuta da Gianluca Soncin. Secondo today.it

Pamela Genini uccisa dall’ex: da martedì la camera ardente. I pm sentono i testimoni del femminicidio: «L’ultimo colpo al collo» - Da martedì pomeriggio, 21 ottobre 2025, e per due giorni, sarà allestita a Villa d'Almè, in provincia di Bergamo, la camera ardente di Pamela Genini, la 29enne uccisa ... Si legge su msn.com