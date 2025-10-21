Il vicino di Pamela Genini | Aveva chiesto aiuto in corridoio lui l'ha trascinata dentro casa per i capelli

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati sentiti in Procura a Milano anche i vicini di Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dal compagno dopo essersi intrufolato in casa sua con un doppione delle chiavi. "Chiedeva aiuto in corridoio, poi lui l'ha presa per i capelli e trascinata dentro. L'aggressione mortale è avvenuta sul terrazzo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

