Il vero significato di cortigiana e l’uso strumentale che ne fa Meloni

I teologi bizantini, con il Turco alle porte di Costantinopoli, discutevano sul sesso degli angeli; qui da noi, con il mondo in fiamme, la democrazia a rischio, l’economia in crisi, ci si accalora sul significato di “cortigiana” (in un certo senso, sempre di sesso di tratta). La cortigiana sarebbe una prostituta, come, «dopo una rapida ricerca su Internet», ha voluto intendere Giorgia Meloni per replicare al segretario della Cgil Maurizio Landini che in televisione a DiMartedì le aveva rimproverato di non avere mosso un dito sulla tragedia di Gaza, limitandosi a fare «la cortigiana di Trump». Non intendiamo entrare nel merito politico dell’accusa mossa alla premier, non è questo il problema; il problema è squisitamente linguistico e investe la consumata abilità di Giorgia Meloni nello strumentalizzare le parole piegandole a vantaggio della propria onnipervasiva propaganda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

