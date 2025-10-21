Il vero Alfredo Il re delle fettuccine sul grande schermo | il teaser al Rome Film Fest

Grande emozione per Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, eredi del mitico Alfredo Di Lelio I, fondatore delle fettuccine burro e parmigiano al Rome Film Fest, dove è stato presentato il teaser del docu-film “Il Vero Alfredo”, Il Re delle Fettuccine. Dopo oltre 100 anni di storia gloriosa, con migliaia di autorevolissimi ospiti, esponenti del jet set internazionale, tra Premi Nobel nel campo scientifico, teste incoronate, artisti di risonanza mondiale, star hollywoodiane e nazionale, più volte set ambito da registi di grande valore, la storica sede de “Il Vero Alfredo” di piazza Augusto Imperatore in Roma, con il suo leggendario fondatore e le sue eredi, diviene il set ideale per raccontare la propria storia attraverso la magia dell'audiovisivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

