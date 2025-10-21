Il valore dei gioielli rubati al Louvre è di 88 milioni di euro

Il procuratore di Parigi Laure Beccuau ha annunciato che il bottino dello spettacolare furto di gioielli di domenica al Louvre è stato valutato dal curatore del museo a 88 milioni di euro. embedpost id="2117245" «I danni sono stati stimati dal curatore del Louvre a 88 milioni di euro», una somma «estremamente spettacolare», ma che «non è in alcun modo parallela o paragonabile ai danni storici»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

