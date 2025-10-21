Il turista che acquista souvenir con soldi falsi
Voleva fare spesa con soldi falsi. Un turista è stato “pizzicato” dagli agenti della polizia locale, che lo hanno denunciato. I fatti sono accaduti domenica 19 ottobre nell'area del “tridente”.A Roma lo shopping si fa con le banconote false. Gli acquisti per intascare il resto veroNello specifico. 🔗 Leggi su Romatoday.it
