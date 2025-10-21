Il trono dei dolci a Napoli | ecco quali sono le 10 pasticcerie che fatturano di più in città
La scena dolciaria napoletana è un crocevia di tradizione, innovazione e passione imprenditoriale. Le pasticcerie di Napoli non solo incantano con le loro prelibatezze, ma rappresentano anche un settore economico in forte crescita.Dai classici babà e sfogliatelle alle creazioni più contemporanee. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
International Street Food Italia. . IL TRONO DEL GUSTO Tutti i sabati alle 9:40 su Rai2 Alfredo Orofino continua il suo viaggio tra le migliori specialità d’Italia e del mondo: Street food autentico e internazionale Birre artigianali e sapori inediti Dolci dell Vai su Facebook