Il trono dei dolci a Napoli | ecco quali sono le 10 pasticcerie che fatturano di più in città

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena dolciaria napoletana è un crocevia di tradizione, innovazione e passione imprenditoriale. Le pasticcerie di Napoli non solo incantano con le loro prelibatezze, ma rappresentano anche un settore economico in forte crescita.Dai classici babà e sfogliatelle alle creazioni più contemporanee. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Trono Dolci Napoli Sono