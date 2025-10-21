il trekking del tartufo – Monte Cornacchia
Domenica 26 ottobre – ore 10.00Il Trekking del Tartufo – Monte CornacchiaAmanti della natura, questa è la vostra occasione per respirare la Puglia dall’alto!Vi porteremo sulla cima più elevata della regione, il maestoso Monte Cornacchia, attraverso un suggestivo percorso ad anello tra boschi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica 26 ottobre – ore 10.00 Il Trekking del Tartufo – Monte Cornacchia Amanti della natura, pronti a salire sul tetto di Puglia? Vi porteremo sulla cima più alta della regione, il maestoso Monte Cornacchia, con un percorso ad anello tra boschi di querc - facebook.com Vai su Facebook
Trekking sui sentieri del Tartufo bianco in Valcerrina - In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or – Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato a Murisengo, proponiamo questo evento organizzato in collaborazione con Cammini DiVini di ... Si legge su atnews.it
Murisengo: trekking sui sentieri del Tartufo - Nell’ambito dei festeggiamenti per la 52a Fiera Nazionale del Tartufo a Murisengo Cammini DiVini di Augusto Cavallo e Nordic Walking Valcerrina con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di ... Lo riporta atnews.it
Il trekking della domenica: alla scoperta del tartufo di Sambuca di Sicilia - Domenica 16 marzo una giornata di trekking che anticipa la primavera, un’esperienza che unisce natura, tradizione e gusto. Si legge su agrigentonotizie.it