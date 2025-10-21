Il Tottenham Hotspur riceve un colpo di trasferimento mentre le speranze di triplo acquisto del Leeds United vengono deluse da nuovi sviluppi
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Tottenham era stato collegato alla mossa di riunire i fratelli Archie e Harry Gray prima dell’ultimo compleanno di quest’ultimo. Il più giovane dei due fratelli ha compiuto 17 anni all’inizio di ottobre e a quel punto aveva il diritto di firmare un primo contratto professionale. Archie, d’altra parte, si è unito agli Spurs nell’estate del 2024 in seguito al fallimento del Leeds nel vincere la promozione tramite gli spareggi di campionato, separandosi dal club della sua infanzia per una cifra dichiarata di 40 milioni di sterline dopo la sua prima stagione completa di calcio senior. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
