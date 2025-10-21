il toto giunta regionale acquaroli al fotofinish ecco la sua squadra ideale

Sono come gli ultimi 500 metri di una mezza maratona: pochi, ma ti sembra che non finiscano mai. Ecco, la giunta dell’Acquaroli-bis è praticamente fatta, ma mancano quei dettagli che giorno dopo giorno sembrano diventare sempre più complicati. La speranza che la fumata bianca potesse arrivare nello scorso fine settimana e che il decreto fosse firmato ieri è sfumata per i persistenti problemi che hanno, nell’ordine, Forza Italia e la Lega. Gli azzurri si sono palesemente incartati nel nome da consegnare ad Acquaroli. Il borsino di ieri, comunque, confermava in testa Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini, ipotesi prevalente su quella che invece avrebbe cambiato di molto la nuova giunta: Enrico Brizioli, per anni amministratore delegato del gruppo Kos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

