Il toro scappa dal macello | in fuga per le strade della Brianza

Caccia al toro lungo le strade della Brianza. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un toro è scappato da un macello del monzese. È scattata subito la ricerca dell’animale che sarebbe stato avvistato poco fa lungo le strade di Casatenovo (Lecco).I Comuni del territorio hanno già diramato una prima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

++ Tarosh, il toro che scappò dal mattatoio e che vive da 5 anni al rifugio ++ Il salvataggio della vitella di Leinì non è un episodio isolato, si inserisce in un quadro più ampio: animali che cercano di scappare, forse cercando di salvarsi, fuga che va sui social e ri - facebook.com Vai su Facebook

16’ - Ngonge scappa via alla marcatura di Ndiaye che lo stende al limite dell’area. Ammonizione per il difensore emiliano. #SFT #FVCG 0-0. #ParmaTorino - X Vai su X

Toro fuggito da un macello del Monzese: scatta l’allerta - Secondo le prime informazioni, il toro sarebbe un esemplare giovane ma di stazza considerevole, spaventato e potenzialmente imprevedibile nei movimenti. Segnala mbnews.it

Toro scappa da un macello: avvistato in Valle della Nava - in Valle della Nava (il polmone verde che si estende fra Casatenovo, Missaglia e Monticello). Si legge su casateonline.it

Leini come Pamplona: toro fugge dal macello e semina il panico in centro - L’animale ha corso tra auto e passanti per le vie principali della città: Carabinieri, Polizia locale e veterinari impegnati per ore nel tentativo di bloccarlo ... giornalelavoce.it scrive