Il toro scappa dal macello | in fuga per le strade della Brianza

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caccia al toro lungo le strade della Brianza. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un toro è scappato da un macello del monzese. È scattata subito la ricerca dell’animale che sarebbe stato avvistato poco fa lungo le strade di Casatenovo (Lecco).I Comuni del territorio hanno già diramato una prima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

