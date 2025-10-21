Il toro scappa dal macello | in fuga per le strade della Brianza

Caccia al toro lungo le strade della Brianza. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un toro è scappato da un macello del monzese. È scattata subito la ricerca dell’animale che sarebbe stato avvistato poco fa lungo le strade di Casatenovo (Lecco).I Comuni del territorio hanno già diramato una prima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it