Il toro scappa dal macello | in fuga per le strade della Brianza
Caccia al toro lungo le strade della Brianza. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un toro è scappato da un macello del monzese. È scattata subito la ricerca dell’animale che sarebbe stato avvistato poco fa lungo le strade di Casatenovo (Lecco).I Comuni del territorio hanno già diramato una prima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Fuga disperata dal macello: il toro scappa dalla morte, allarme in Brianza - L'animale è scappato da un impianto nel monzese. Si legge su leccotoday.it
Toro fuggito da un macello del Monzese: scatta l’allerta - Secondo le prime informazioni, il toro sarebbe un esemplare giovane ma di stazza considerevole, spaventato e potenzialmente imprevedibile nei movimenti. Si legge su mbnews.it
Toro scappa da un macello: avvistato in Valle della Nava - in Valle della Nava (il polmone verde che si estende fra Casatenovo, Missaglia e Monticello). Come scrive casateonline.it