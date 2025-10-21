Il test dell’aldilà | l’indagine di Stéphane Allix per capire se la morte è davvero la fine

Ci sono domande che sembrano appartenere solo alla filosofia o alla religione, e altre che improvvisamente, di fronte alla morte di una persona cara, diventano intime, brucianti, inevitabili. Esiste qualcosa dopo la morte? Con questa domanda si confronta il giornalista e scrittore francese Stéphane Allix nel libro Il Test (HarperCollins Italia). E lo fa non con astratte riflessioni, ma con un esperimento tanto semplice quanto spiazzante: alla morte del padre, ripone nella bara quattro oggetti segreti, sconosciuti a chiunque. Poi, un anno dopo, consulta sei medium per verificare se qualcuno di loro sarà in grado di identificarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

