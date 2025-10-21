Il teatro parla un altro linguaggio Al via la rassegna per i ragazzi

Mani nei capelli, Mani nella marmellata, Senza rotelle. Al via tre rassegne teatrali che sono anche e soprattutto progetti culturali e sociali. Realizzato da Centopercento Teatro, col patrocinio del Comune di Brescia ed il contributo di Regione e Associazioni ex dirigenti banca lombarda e piemontesi, “Mani nei capelli“ coinvolge, ad esempio, i preadolescenti (12-14 anni), fascia di transizione in cui i giovani si trovano sospesi tra l’infanzia e l’adolescenza. A loro è proposto un ciclo di spettacoli teatrali che parlano il linguaggio dei ragazzi, affrontano tematiche a loro vicine e li coinvolgono attivamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

