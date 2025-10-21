Il Teatro Comunale riaprirà a febbraio 2027
Continuano i lavori al Teatro Comunale di Bologna. I lavori nella sede storica di piazza Verdi stanno continuando, confermano il sindaco Lepore, la sovrintendente del teatro Elisabetta Riva e il direttore artistico Pierangelo Conte, ma la riapertura è stata confermata per il mese di febbraio del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
