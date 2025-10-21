Il Teatro Comunale riaprirà a febbraio 2027

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i lavori al Teatro Comunale di Bologna. I lavori nella sede storica di piazza Verdi stanno continuando, confermano il sindaco Lepore, la sovrintendente del teatro Elisabetta Riva e il direttore artistico Pierangelo Conte, ma la riapertura è stata confermata per il mese di febbraio del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

A febbraio 2026 i primi spettacoli al Teatro Valle rinnovato - Lo storico Teatro Valle di Roma riaprirà al pubblico già a febbraio del 2026 e potrà ospitare spettacoli della seconda parte della prossima stagione teatrale. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Comunale Riaprir224 Febbraio