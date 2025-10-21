Il ' Targa System' rileva l' anomalia auto fermata | è senza assicurazione C' è il sequestro
Un servizio di presidio del territorio della polizia locale sulla tangenziale ovest di Ferrara, un'automobile che passa sotto l'occhio del 'TargaSystem' e l'allerta che scatta. Quello che doveva essere un normale controllo di routine si è invece tramutato in una denuncia per appropriazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
