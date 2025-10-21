L’ironia surreale di Alessandro Gori applicata a uno dei misteri italiani più discussi di sempre. Un festival di cortometraggi che esplorano il tema della crescita. E poi una serata in nome dei diritti, un appuntamento che mescolerà rap e stand-up comedy e un’immersione nella musica dei cantautori della scena indipendente italiana. È la settimana al Tambourine di Seregno. Le luci di via Carlo Tenca si accenderanno oggi alle 20 con Alessandro Gori alias Lo Sgargabonzi e il suo “Speciale Pacciani“, uno spettacolo di satira abrasiva e umorismo nerissimo su uno dei misteri italiani che più ha scatenato verità alternative e improbabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Tambourine fra rap, rock e ironia. Sette giorni di musica e impegno