Il ’Talento per la scarpa’ è tutto al femminile

’Un talento per la scarpa’ tutto rosa con giovani donne nei primi cinque posti. Per la prima volta in 25 anni a San Mauro Pascoli il concorso ha visto vincitrice un’italiana, di Avezzano. Laura Bartolomeo, ha 20 anni, è studentessa del Liceo artistico Bellisario nella cittadina in provincia di L’Aquila. Il suo lavoro è stato giudicato il migliore sul tema ’Back to creativity. Ritorno alla manifattura artigianale creativa’, nell’iniziativa promossa da Sammauroindustria, associazione pubblico privato, che riunisce primarie aziende del settore calzaturiero del distretto di San Mauro Pascoli: CBR Tacstile, Pollini, Sergio Rossi, insieme alla scuola del Cercal che coordina il concorso (dell’associazione fanno parte anche il Comune di San Mauro Pascoli e l’azienda RR Holding). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

