Il taglio di capelli che ti cambierà la vita? Dipende da una sola cosa

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se è vero che il miglior taglio capelli per un uomo può sembrare legato alla struttura dei capelli – sottili, spessi o medi – gli esperti concordano: ciò che conta davvero è la forma del viso. Non esiste, infatti, un taglio universale adatto a tutti, ed è anche per questo che imitare l’acconciatura della tua celeb preferita non è quasi mai una buona idea: i tuoi lineamenti potrebbero essere completamente diversi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il taglio di capelli che ti cambierà la vita? Dipende da una sola cosa

