Il sushi conquista la nuova frontiera del gusto | in cinque anni locali triplicati nell’Agrigentino

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi ordina un roll di salmone come una volta si chiedeva una pizza margherita, e chi ormai considera il sushi un’abitudine più che una curiosità. NellAgrigentino il cibo giapponese non è più un fenomeno di nicchia ma un pezzo della quotidianità gastronomica. In 5 anni il numero dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

