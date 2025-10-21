Il sorriso di Don Pino Puglisi disarmò gli assassini | la conversione che nessuno si aspettava

Lalucedimaria.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia del beato Pino Puglisi è assai conosciuta in Italia e nel mondo. Un po’ meno nota invece è la sorprendente testimonianza dei suoi assassini che, anni dopo, si sono pentiti in carcere e si sono convertiti.  Solo se il chicco di grano muore, può dare frutto (cfr Gv 12,24). Così ci ricorda il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

il sorriso di don pino puglisi disarm242 gli assassini la conversione che nessuno si aspettava

© Lalucedimaria.it - Il sorriso di Don Pino Puglisi disarmò gli assassini: la conversione che nessuno si aspettava

Leggi anche questi approfondimenti

sorriso don pino puglisiIl sorriso di Don Pino Puglisi disarmò gli assassini: la conversione che nessuno si aspettava - Il Beato Don Pino Puglisi non si difese, ma sorrise ai suoi carnefici, quel gesto cambiò i cuori dei killer della Mafia per sempre. Secondo lalucedimaria.it

sorriso don pino puglisi21 ottobre, santo del giorno: Beato Giuseppe Puglisi - Il 21 ottobre la Chiesa ricorda il Beato Giuseppe Puglisi, conosciuto da tutti come don Pino, sacerdote siciliano ucciso dalla mafia per il suo impegno evangelico e sociale. Si legge su erreemmenews.it

Don Pino Puglisi: Garofalo (Centro studi La Pira), “ha restituito speranza dove regnava rassegnazione, insegnando che anche un piccolo gesto può fare la differenza” - Il suo sorriso disarmato e disarmante, ha restituito speranza laddove regnava la rassegnazione, offrendo alternative alla violenza e ... agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sorriso Don Pino Puglisi