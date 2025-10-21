Il sorriso di Don Pino Puglisi disarmò gli assassini | la conversione che nessuno si aspettava
La storia del beato Pino Puglisi è assai conosciuta in Italia e nel mondo. Un po’ meno nota invece è la sorprendente testimonianza dei suoi assassini che, anni dopo, si sono pentiti in carcere e si sono convertiti. Solo se il chicco di grano muore, può dare frutto (cfr Gv 12,24). Così ci ricorda il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
