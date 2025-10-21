Il Soccorso alpino diventerà a pagamento | cosa cambia dal 2026

Ci sono novità per quanto riguarda i soccorsi in montagna: a parti dal 2026 gli interventi del Soccorso alpino diventeranno a pagamento. La misura è stata inserita nella bozza della prossima Manovra, e se diventerà effettiva, molte cose cambieranno a partire dal prossimo anno. Quella che può sembrare una stretta è in realtà il risultato di una scelta presa per tutelare i cittadini e il corpo del Soccorso alpino. Si legge infatti che i soccorsi saranno a pagamento in caso di dolo, colpa grave o richiesta immotivata. Nel caso sia presente una di queste tre condizioni, chi avrà chiesto aiuto dovrà versare al ministero dell'Economia una cifra stabilita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

