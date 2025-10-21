Il sindaco di Bagno di Romagna a Salotto blu | Le aree collinari non sono malati terminali

Cesenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Spighi, conversando con Mario Russomanno a Video Regione, ribalta stereotipi ormai diffusi sullo stato di salute delle aree interne emiliano-romagnole: “Non tutte le situazioni sono uguali - spiega - il nostro è comune che occupa oltre 233 chilometri quadrati ed è facilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

