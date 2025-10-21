Il sindaco di Bagno di Romagna a Salotto blu | Le aree collinari non sono malati terminali
Enrico Spighi, conversando con Mario Russomanno a Video Regione, ribalta stereotipi ormai diffusi sullo stato di salute delle aree interne emiliano-romagnole: “Non tutte le situazioni sono uguali - spiega - il nostro è comune che occupa oltre 233 chilometri quadrati ed è facilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA, L'EX SINDACO DI BAGNO A RIPOLI ENTRA IN CONSIGLIO REGIONALE. Riesce nell'impresa di entrare in Consiglio Regionale: primo, nella sua lista Casa Riformista, nel collegio Firenze 2 e secondo nel collegio Fi Vai su Facebook
BAGNO A RIPOLI - Sei adozioni in attesa: “Regaliamo una nuova vita ai cani di Bagno a Ripoli ospitati al canile”. Anche il sindaco Francesco Pignotti lancia il suo appello: "Oggi sono ospitati al rifugio ENPA del Valdarno e cercano una nuova famiglia". - X Vai su X
Bagno capofila della transizione ecologica - Il progetto sarà illustrato in un incontro pubblico in programma il 24 ottobre ... Segnala msn.com