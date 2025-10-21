il sindaco alla prova di resilienza dal vertice con i tre assessori alle telefonate del centrodestra

Lo hanno visto arrivare in piazza Nieri e Paolini di prima mattina, sotto la pioggia. Parcheggiare il Suv al solito posto, e infilare rapido, uno dopo l’altro, i gradini del Municipio fino al primo piano. Poi Giorgio Del Ghingaro si è chiuso nel suo ufficio, dove ieri – dopo dieci anni di regno incontrastato – ha vissuto il primo giorno da sindaco senza le redini della “sua“ maggioranza. Ridotta di tre consiglieri, che ieri, senza ripensamenti, hanno protocollato con Pec il passaggio nel gruppo misto: l’ex capogruppo ormai riformista David Zappelli, la libdem Silvia Bertolucci e Matteo Ricci – dopo gli acuti del presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo, che ha preso il microfono per invocare il rimpasto di giunta, e il rimpasto che ne è effettivamente seguito – hanno deciso di lasciare il gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

