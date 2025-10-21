Il saluto a Rabolini l’ex dirigente di Legnano sparito in Val Sessera | Addio Marino sei nei luoghi che tanto amavi

Legnano (Milano) – Dopo mesi di attesa, di speranza e di ricerche senza sosta, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: sono state definitivamente sospese le ricerche di Marino Rabolini (nella foto), l’ex dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Legnano scomparso sabato 12 luglio durante un’escursione verso la Punta del Cravile, in Val Sessera, nel Biellese. Le ricerche senza sosta iniziate a luglio. Per settimane squadre di soccorso, volontari e amici hanno battuto sentieri e vallate, con droni, unità cinofile e l’incessante impegno dei Vigili del Fuoco e dei membri del Cai di Legnano e di Varallo, associazioni alle quali Marino era profondamente legato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

