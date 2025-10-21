Il ruolo centrale del nervo vago | presentazione del libro MediCina di Stefano Bono

BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum è lieta di ospitare all’interno della rassegna “Pagine Erranti” e “Brindisi città che legge” un nuovo appuntamento con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nomina in ruolo dei Vigili del Fuoco appartenenti al 99° corso di formazione. La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che è imminente la pubblicazione, sul sito intranet https://intranet.dipvvf.it di questo Dipartimento, del decreto relativo alla Vai su Facebook

L’innovazione assume sempre più un ruolo centrale nel garantire un elevato livello di competitività e resilienza, consentendo di trasformare le criticità in opportunità e rispondere in maniera efficace alle sfide del contesto attuale. Il nostro EVP Operations, Corp - X Vai su X

Attivare questo nervo del corpo aiuta immediatamente a rilassarsi in caso di ansia e stress (e a dormire meglio) - Tutti i benefici del mantenere il nervo vago attivo, che vanno dalla riduzione dei livelli di cortisolo e dell'infiammazione a una migliore digestione, all'abbassamento dello stress e al miglioramento ... Segnala vogue.it