Il Roller sfata Grosseto Rifilati sei gol in Maremma

La prima vittoria con il Circolo Pattinatori Grosseto non si scorda mai. Anche perché era particolarmente attesa. Il 6 a 2 esterno ottenuto sabato sera, infatti, permette all’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di strappare per la prima volta i tre punti ai maremmani. Un’impresa che l’Hrcm inseguiva dal 2020, anno del ritorno in A1 del quintetto toscano dopo un trentennio vissuto nelle categorie inferiori. "In tanti – ammette il tecnico monzese Ivan Iaquierz – perderanno punti qui. Per tutti sarà difficile giocare a Grosseto". In questi anni Monza e Grosseto si erano incontrati nella stagione regolare e pure nei playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net