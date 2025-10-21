Il ritorno di Abu Mazen | Hamas è un ostacolo alla pace Siamo grati a Trump

"Abbiamo accolto con favore l'annuncio del presidente americano di un cessate il fuoco a Gaza e l'avvio della prima fase, che comprende la liberazione degli ostaggi e prigionieri, l'ingresso di aiuti umanitari gestiti dalle Nazioni Unite e il ritiro delle forze occupanti nelle linee concordate. Siamo grati anche al lavoro dei mediatori e dell'amministrazione americana". A dirlo Abu Mazen, lo storico leader palestinese, in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. L'ottantanovenne presidente parla anche di Hamas. "C'è una richiesta internazionale di disarmo che l'organizzazione ha approvato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ritorno di Abu Mazen: "Hamas è un ostacolo alla pace.. Siamo grati a Trump"

