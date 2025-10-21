Per non morire di noia, e non infliggere al lettore lo stesso supplizio, in questi giorni confesso di avere scientemente ignorato l’intero dibattito scaturito dalle dichiarazioni prima di Giorgia Meloni, sulla sinistra italiana che sarebbe «più fondamentalista di Hamas», poi di Maurizio Landini, sulla nostra presidente del Consiglio che avrebbe fatto « la cortigiana di Trump », e infine di Elly Schlein, sulla democrazia a rischio quando c’è al governo l’estrema destra, come dimostrerebbe l’attentato a Sigfrido Ranucci. Non so se con quest’ultima dichiarazione Schlein abbia addirittura «passato il Rubicone», come ha scritto ieri sul Corriere della sera Antonio Polito, ma certo bisogna riconoscere che di tutte le affermazioni summenzionate è la più grave, e forse anche la più ridicola. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il rischio democratico è cosa seria, non trasformatelo in una farsa