"Ammiravo in Menichelli l’entusiasmo di vivere la fede cristiana e la capacità di entrare nel senso e nel valore della vita spirituale". Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore il pellegrinaggio Macerata-Loreto, ricorda l’amico con il quale ha condiviso un lungo percorso. "Ci conoscevamo fin dalla quinta elementare – ricorda –. Siamo cresciuti assieme nella vocazione e assieme ci siamo preparati per entrare in seminario". È commosso monsignor Vecerrica. "È stato un dolore enorme, in questi giorni sono andato a trovarlo. Eravamo legati da una profonda amicizia. Perdiamo una presenza molto significativa per l’intelligenza, per la capacità di parlare e di ascoltare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di monsignor Vecerrica: "Ci conoscevamo dalle elementari, cresciuti insieme nella vocazione"