Il ricordo di monsignor Vecerrica | Ci conoscevamo dalle elementari cresciuti insieme nella vocazione
"Ammiravo in Menichelli l'entusiasmo di vivere la fede cristiana e la capacità di entrare nel senso e nel valore della vita spirituale". Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore il pellegrinaggio Macerata-Loreto, ricorda l'amico con il quale ha condiviso un lungo percorso. "Ci conoscevamo fin dalla quinta elementare – ricorda –. Siamo cresciuti assieme nella vocazione e assieme ci siamo preparati per entrare in seminario". È commosso monsignor Vecerrica. "È stato un dolore enorme, in questi giorni sono andato a trovarlo. Eravamo legati da una profonda amicizia. Perdiamo una presenza molto significativa per l'intelligenza, per la capacità di parlare e di ascoltare.
