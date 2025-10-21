Il report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente racconta un’Italia urbana che fatica a respirare | smog perdite idriche e consumo di suolo crescono Ci sono però anche segnali di cambiamento

C ’è una classifica che arriva puntuale ogni anno a raccontarci lo “stato di salute” delle città italiane. Non parla di economia, né di turismo, ma si occupa di aria, acqua, rifiuti, mobilità, energia e ambiente urbano. Si chiama Ecosistema Urbano, ed è il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Un termometro ambientale che misura le performance sostenibili di 106 capoluoghi di provincia. Il 2025, però, non porta buone notizie: nessuna città raggiunge il 100% degli obiettivi. La media nazionale cala al 54,24%, in flessione rispetto al 56,41% di due anni fa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente racconta un’Italia urbana che fatica a respirare: smog, perdite idriche e consumo di suolo crescono. Ci sono, però, anche segnali di cambiamento

