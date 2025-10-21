Il report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente racconta un’Italia urbana che fatica a respirare | smog perdite idriche e consumo di suolo crescono Ci sono però anche segnali di cambiamento

Iodonna.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C ’è una classifica che arriva puntuale ogni anno a raccontarci lo “stato di salute” delle città italiane. Non parla di economia, né di turismo, ma si occupa di aria, acqua, rifiuti, mobilità, energia e ambiente urbano. Si chiama Ecosistema Urbano, ed è il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Un termometro ambientale che misura le performance sostenibili di 106 capoluoghi di provincia. Il 2025, però, non porta buone notizie: nessuna città raggiunge il 100% degli obiettivi. La media nazionale cala al 54,24%, in flessione rispetto al 56,41% di due anni fa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il report ecosistema urbano 2025 di legambiente racconta un8217italia urbana che fatica a respirare smog perdite idriche e consumo di suolo crescono ci sono per242 anche segnali di cambiamento

© Iodonna.it - Il report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente racconta un’Italia urbana che fatica a respirare: smog, perdite idriche e consumo di suolo crescono. Ci sono, però, anche segnali di cambiamento

Approfondisci con queste news

report ecosistema urbano 2025REPORT ECOSISTEMA URBANO 2025: LECCO GUADAGNA 13 POSIZIONI - Importante anche lavorare sulla qualità dell’aria, dove nessuna delle città italiane riesce a stare dentro i parametri stabiliti dalla OMS sulla salute umana, meno che mai le lombarde, attanagliate ... Da lecconews.news

report ecosistema urbano 2025Ecosistema Urbano 2025: Verona tra le peggiori d’Italia - Verona è tra le ultime città d’Italia per aria inquinata, meno verde e trasporti in crisi: a dirlo è il nuovo report Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e ... Lo riporta giornaleadige.it

report ecosistema urbano 2025Puglia e Basilicata, performance ambientali in affanno: il Sud resta indietro nella classifica Ecosistema Urbano 2025 - La classifica Ecosistema Urbano 2025 evidenzia un generale arretramento delle città lucane e pugliesi sulle politiche ambientali. Da trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Report Ecosistema Urbano 2025