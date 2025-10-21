Il remake di Final Fantasy 9 potrebbe non vedere mai la luce | cosa sta succedendo in Square Enix
Nel 2021, il celebre leak di NVIDIA GeForce Now aveva acceso la fantasia di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Quella lunga lista di titoli in sviluppo includeva remake attesissimi come Final Fantasy Tactics e Chrono Cross, oltre a progetti completamente nuovi come Kingdom Hearts 4. La maggior parte di quelle rivelazioni si è dimostrata accurata nel tempo, confermando l’affidabilità della fuga di notizie. Eppure, c’è un nome che continua a brillare per la sua assenza: il remake di Final Fantasy 9. Quattro anni dopo quel leak, non c’è ancora traccia ufficiale del progetto. E secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’industria, potremmo non vederlo mai. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Secondo il noto leaker Nate the Hate, il vociferato remake di Final Fantasy IX sarebbe attualmente «congelato». In più, per lui non è chiaro se Square Enix deciderà di tornare o meno sul progetto. Nate the Hate è lo stesso insider che in passato ha preannunci Vai su Facebook
Naoki Hamaguchi parla del capitolo finale del progetto Final Fantasy VII Remake: la filosofia dietro la direzione narrativa, l'evoluzione del gameplay e le sfide legate alla chiusura di una trilogia leggendaria. - X Vai su X
Final Fantasy IX: lo sviluppo del remake è stato sospeso? - Sembra che il remake di Final Fantasy IX in fase di sviluppo potrebbe essere stato "sospeso", secondo l'insider del settore NateTheHate. Segnala vgmag.it
Semaforo rosso per Final Fantasy IX Remake, lo sviluppo sembrerebbe fermo - Il remake di Final Fantasy IX di Sware Enix non sembra navigare in acque tranquille. playstationbit.com scrive
Final Fantasy 9 Remake potrebbe essere stato bloccato da Square Enix, per un noto leaker - Secondo il noto leaker Nate the Hate, Square Enix potrebbe aver messo in pausa i lavori su Final Fantasy 9 Remake, che al momento dunque non sarebbe regolarmente in lavorazione, con il progetto blocca ... msn.com scrive