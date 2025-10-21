Il remake di Final Fantasy 9 potrebbe non vedere mai la luce | cosa sta succedendo in Square Enix

Nel 2021, il celebre leak di NVIDIA GeForce Now aveva acceso la fantasia di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Quella lunga lista di titoli in sviluppo includeva remake attesissimi come Final Fantasy Tactics e Chrono Cross, oltre a progetti completamente nuovi come Kingdom Hearts 4. La maggior parte di quelle rivelazioni si è dimostrata accurata nel tempo, confermando l’affidabilità della fuga di notizie. Eppure, c’è un nome che continua a brillare per la sua assenza: il remake di Final Fantasy 9. Quattro anni dopo quel leak, non c’è ancora traccia ufficiale del progetto. E secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’industria, potremmo non vederlo mai. 🔗 Leggi su Screenworld.it

