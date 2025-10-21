BASTIA UMBRA – "Il nuovo Regolamento comunale per la tutela degli animali sarà presto completato e inserito all’ordine del giorno del consiglio municipale per la sua approvazione". Lo assicura il sindaco Erigo Pecci (nella foto) dopo le osservazioni fatte in questi giorni dalle associazioni animaliste sulla presenza di spettacoli con animali – un circo- sul territorio bastiolo. In particolare la Lega Anti Vivisezione Perugia che ha chiesto all’amministrazione municipale di emanare un regolamento comunale per il benessere e i diritti degli animali, fermo al 2009, dove si faccia anche riferimento agli animali nei circhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il regolamento sugli animali è in arrivo"