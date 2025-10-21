Il Real Madrid è pronto per la Champions | contro la Juventus ci sarà il Bernabeu infinito

Contro la Juventus in Champions League potrebbe fare il suo esordio la nuova tecnologia del Real Madrid. Il progetto volto a espandere i posti disponibili con nuovi sedili virtuali si chiama "Bernabeu Infinito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

