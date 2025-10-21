Il Real Madrid è pronto per la Champions | contro la Juventus ci sarà il Bernabeu infinito

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro la Juventus in Champions League potrebbe fare il suo esordio la nuova tecnologia del Real Madrid. Il progetto volto a espandere i posti disponibili con nuovi sedili virtuali si chiama "Bernabeu Infinito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

real madrid 232 prontoIl Real non si ferma, pronto un colpo che piaceva alla Juve - Real Madrid accelera il piano difensivo: Marc Guehi nel mirino per il futuro Il Real Madrid ha deciso di puntare con forza sul reparto difensivo in vista delle prossime stagioni. Segnala tuttojuve.com

Dalla Spagna: furia Real Madrid, pronto a denunciare l'Inter per Modric! - No, niente aperture particolari da parte del Real Madrid nei confronti dell'Inter, anzi: come riporta Cadena SER, le Merengues vogliono denunciare il ... Come scrive calciomercato.com

Inter, mercato: il Real Madrid sarebbe pronto a offrire 60 milioni per Bastoni - La dirigenza sportiva del Real Madrid starebbe pensando a un possibile investimento importante per gennaio per provare a rinforzare la squadra a disposizione dell'allenatore Carlo Ancelotti, e il nome ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid 232 Pronto