Il quartetto con pianoforte Werther protagonista alla sala Corelli del quarto appuntamento dei Concerti della domenica
Tre archi e un pianoforte. La violinista Misia Iannoni Sebastianini, la violista Martina Santarone, il violoncellista Vladimir Bogdanovic e il pianista Antonino Fiumara sono i componenti del Quartetto Werther, protagonista del concerto di domenica 26 ottobre alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
