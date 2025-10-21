Il quartetto con pianoforte Werther protagonista alla sala Corelli del quarto appuntamento dei Concerti della domenica

Tre archi e un pianoforte. La violinista Misia Iannoni Sebastianini, la violista Martina Santarone, il violoncellista Vladimir Bogdanovic e il pianista Antonino Fiumara sono i componenti del Quartetto Werther, protagonista del concerto di domenica 26 ottobre alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it